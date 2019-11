Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex bianconero Alessandro Birindelli: “Il derby? Sappiamo che è una partita particolare, che ha una storia a sé rispetto alle altre partite. Ma penso che in questo momento la Juventus sia avanti, sebbene non sia stata brillantissima in questo turno infrasettimanale. Penso che la staranno preparando nel migliore dei modi, sicuramente non tralasceranno niente. Sicuramente nei derby ci sono sempre tanti sfottò, io mi ricordo che vivendo in centro e avendo amici tifosi sia della Juve che del Toro era sempre difficile parlare di questa partita in maniera tranquilla e serena, sempre però nel rispetto delle squadre e delle tifoserie. È sempre stato vissuto in maniera gagliarda in campo, ma quando finisce la partita si torna amici come prima”.

Un derby che ricordi con affetto: “Io ricordo derby sempre belli, ho avuto la fortuna di giocarne tanti. Erano sempre gare molto tirate con squadre che andavano in campo per vincere. Sono sempre state gare dure”.

Clicca sul podcast in calce per l’intervento completo.