RBN, Birindelli: "Juve, Dybala deve giocare. Giusto CR7 stia fuori"

L’ex terzino della Juventus Alessandro Birindelli è intervenuto a Radio Bianconera nel corso di ‘Terzo Tempo’: “Il gol di Caputo? Una serie di errori che ha portato a subire questo gol. Un po’ di sufficienza di Cuadrado, un po’ di paura e sorpresa di De Ligt, la fortuna del Sassuolo e l’errore di Buffon, solo chi non gioca non ne fa”.

Sul gioco: “Quando giochiamo in Europa le squadre sono più predisposte al gioco, in Italia bisogna muovere la palla più velocemente e arrivare in porta con una manovra meno articolata. Ronaldo ama attaccare gli spazi, invece adesso è costretto ad aspettare la palla, a volta anche spalle alla porta. Non siamo dinamici come Sarri vorrebbe”.

Sui gol subiti: “Il gol è una conseguenza di una giocata con sufficienza. Queste sono le caratteristiche, ad esempio, delle squadre di Conte, non mollano mai”.

Su Dybala: “Deve giocare. Se lui e Higuain sono in questo stato, è giusto che Ronaldo stia fuori, al momento”.

Su Ronaldo: “Io ho giocato con tanti campioni. Io penso che Sarri non sia una persona banale e superficiale, se dice che Ronaldo non è uguale a tutti, lo avrà detto anche alla squadra”.

Chiosa sull’Inter: “Conosco molto bene Conte, lui è concentrato come se fosse il primo giorno della sua carriera. La squadra segue il suo esempio”.