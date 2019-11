RBN, Birindelli: "Juventus, Sarri è molto maturato al Chelsea"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex Juventus Alessandro Birindelli:

Su Atalanta-Juventus: “L’Atalanta ormai è una squadra consolidata, non è più una sorpresa, sono anni che conferma il suo valore, ogni anno alza l’asticella e questo gli permette di ottenere grandi risultati ogni anno. Ha anche un buon settore giovanile, uno stadio di proprietà. Sarà una grande partita tra due realtà importanti del nostro calcio”.

Sul caso Ronaldo: “Come sempre la Juventus non fa mai trapelare niente, le cose penso le abbiano risolte all’interno com’è giusto che sia, siamo noi all’esterno che facciamo supposizioni. Io ci sono stato dentro e quando c’era qualche problema forse fuori si sapeva quando era già tutto finito. Lo stile Juventus è anche legato a queste cose. Penso sia stato un momento di nervosismo che magari era già finito subito dopo la partita. La sosta per le Nazionali in questo senso è arrivata a puntino”.

Su Sarri: “Le sensazioni sono positive, il Sarri totale non lo abbiamo ancora visto. Le soste con le Nazionali hanno permesso di lavorare poco a pieno organico. Ha calciatori con caratteristiche diverse rispetto a Napoli, ma l’esperienza di Londra con il Chelsea lo ha fatto maturare. Adesso si mette a disposizione dei giocatori. È stato bravissimo a sfruttare al massimo una rosa di massimo spessore. Questa squadra partita dopo partita crescere sempre di più visto il lavoro metodico che l’allenatore è abituato a fare sul campo”.

Sull’Inter: “È una squadra cattiva, vogliosa di primeggiare. Secondo me stanno andando oltre qualsiasi immaginazione. Sembra una squadra trasformata, quindi complimenti a Conte anche se spero che arrivi secondo”.