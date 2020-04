RBN - Birindelli: "Scudetto assegnato alla Juve? Agnelli lo rispedirebbe al mittente"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex giocatore della Juventus Alessandro Birindelli: “lo stop nel calcio francese? C’era confusione prima e ancor più oggi, il nostro presidente del consiglio fa un intervento e subito dopo il ministro dello sport lo contraddice. Spadafora ha ribadito che non ci sono le misure di sicurezza per riprendere e garantire la sicurezza sanitaria degli staff e dei giocatori, per questo il verdetto viene rimandato di continuo. Nessuno vuole prendersi questa responsabilità, per questo si va avanti con la speranza che la situazione migliori. Spero che l’esempio della Francia spinga anche altri ad arrivare alla conclusione più logica: chiudere subito questa stagione e pensare alla prossima".

Su Agnelli: “È stato grande nel riportare in società quella juventinità che in pochi anni si era persa, oltre ad aver fatto enormi investimenti. Se venisse assegnato lo scudetto alla Juve? Andrea certamente lo rispedirebbe al mittente”.

