RBN - Blanchard: "Il gol alla Juventus emozione strana da tifoso bianconero"

vedi letture

Intervistato da Radio Bianconera nel corso di ‘Social Club’, l’ex difensore del Frosinone Leonardo Blanchard ha parlato del gol realizzato contro la Juventus allo Stadium: “Era il primo gol in Serie A, era il primo punto per il Frosinone. Sono esploso di gioia anche se qualche mese prima ero a Berlino in curva per tifare Juve contro il Barcellona, per andare a vedere quella gara ero partito in macchina dalla Toscana. È stata un’emozione bella e strana allo stesso tempo. Situazioni così capitano una volta nella vita, ti danno un’euforia che non provi in nessun altro momento nella vita, anche se a discapito della mia squadra del cuore”.

Sulle ambizioni in Champions League della Juventus: “Con il Coronavirus si è creata una situazione molto particolare, sarà favorito chi starà meglio fisicamente. La Champions League è particolare e quest’anno conterà molto la condizione psicofisica, più del solito. È un torneo un po’ falsato da questo stop, ma la Juventus ha le possibilità di arrivare in finale. È più difficile degli altri anni, ma magari questa situazione può favorire i bianconeri”.

Infine un retroscena sulle maglie scambiate dopo quel famoso match contro la Juventus: “A fine primo tempo all’andata chiesi la maglia a Pogba. Al ritorno la chiesi a Buffon e lui mi disse: “Dopo la settimana che ci hai fatto passare all’andata…”. Nonostante fossi l’ultimo arrivato fu umilissimo con me”.

Clicca sul podcast in calce per la trasmissione integrale.