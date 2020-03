RBN - Bonini: “Coronavirus sottovalutato all’inizio”

Intervistato da Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, l’ex giocatore bianconero Massimo Bonini ha parlato così del momento vissuto dal nostro Paese: “Siamo chiusi in casa, ma stiamo bene. Per fortuna ho possibilità di vedere i miei figli. L’incontro con la Uefa? Gli italiani erano i più preoccupati, gli altri non è che facessero finta di niente ma forse non l’hanno presa troppo sul serio. Invece è una cosa importante che sta coinvolgendo tutto il mondo. Noi come San Marino siamo una piccola federazione, ora stiamo aspettando e siamo tutti fermi. Ora bisogna solo aspettare che migliorino le cose. Sento parlare di tante date, ma possiamo solo aspettare”.