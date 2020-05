RBN - Briaschi: "Mercato estivo? I top player manterranno il loro valore"

Intervenuto a Radio Bianconera nel corso di ’Stile Juventus’, l’ex calciatore della Juventus Massimo Briaschi ha commentato alcuni dei temi più caldi relativi all’attualità: “È un momentaccio, sembra che si debba arrivare a una soluzione, o dentro o fuori, ma nessuno voglia prendersi la responsabilità di decidere. Il calcio è un movimento molto ampio, ci sono ragazzi che guadagnano come un normale operaio. Non puoi fare un protocollo uguale per tutti, allora è meglio chiudere”.

Sul mercato: “Il calciomercato è una parentesi a sé del mondo del pallone, io credo che per quest’anno sarà un calciomercato di basso rilievo. Cali dei costi dei cartellini? Può essere, ma dipenderà molto dai presidenti perché il mercato lo fa la domanda e l’offerta. Credo che i presidenti prenderanno una linea comune, poi i top player credo che manterranno il loro valore. Prevedo anche io un mercato con tanti scambi”.

Sull’asse Torino-Barcellona: “Secondo me bisogna aspettare ancora un po’, se davvero non riparte il campionato molte cose vanno riviste”.

Sui suoi ricordi in maglia bianconera: “Il ricordo più forte è la prima volta che sono entrato nello spogliatoio, io non sono stato aggregato subito alla squadra perché c’erano le Olimpiadi. Sono arrivato da lì assieme a Vignola. L’impatto che ho avuto entrando è stato incredibile, quando mi è venuto incontro Scirea per darmi il benvenuto sicuramente mi sono emozionato”.

