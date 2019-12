RBN, Campagnolo: "Supercoppa, la Juve non si farà sorprendere"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Controcampo’, è intervenuto l’ex portiere di Reggina e Catania Andrea Campagnolo: “Buffon e il suo record? Gli faccio dei grandi complimenti, ha dimostrato negli anni le sue qualità. Non è facile raggiungere tutte quelle presenze, ha raggiunto Maldini e non è cosa da poco. È un campione nel vero senso della parola al di là di tutto quello che ha fatto in campo, è una persona eccezionale, ti saluta, ti parla, spesso mi ha fatto i complimenti rispetto a qualche partita precedente. È un ragazzo alla mano. Da portiere hai qualche vantaggio in questi record, penso ad esempio a Ballotta. Ma devi curare comunque tutti i minimi particolari anche nella tua vita privata, curare l’alimentazione, allenarti per bene se vuoi stare al passo degli altri. Poi lui è stato molto bravo ad adattarsi velocemente a quello che richiede il calcio di oggi. Non sarà più il portiere di dieci anni fa, ma la sua presenza in campo si fa sempre sentire”.

Sulla Lazio e Strakosha: “Anche per lui parlano i numeri e il suo rendimento in porta. Se lavorato ancora meglio può migliorare ancora, è giovane e ha ancora tanti anni per dire la sua. È un portiere di alto livello, può ambire a giocare anche nei top club europei. Ha ancora molto margine di miglioramento, ha trovato la sua stabilità anche mentale ed è un portiere veramente forte. Fino a 20 anni fa al portiere si chiedeva di parare e basta, ora gli si chiede anche di impostare. A volte per me si sbaglia in questo senso. Vogliono tutti il portiere bravo con i piedi che faccia ripartire l’azione, è il calcio moderno che è cambiato rispetto a 20 anni fa”.

Che partita ti aspetti in Supercoppa? “È una partita tosta, sicuramente chi ha più da perdere è la Juventus che ha un organico e un blasone superiore a quello della Lazio, ma la Lazio dalla metà campo in su ha una squadra che ti può far male in qualunque momento. Ma se la Juve fa sfogare gli avversari nei primi 20-25 minuti poi può vincere la Coppa. Dopo la sconfitta in campionato i bianconeri non si faranno sorprendere di nuovo. Poi qualitativamente hanno qualcosa in più. Per me in Italia la Juventus resta la squadra da battere”.