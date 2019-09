RBN, Causio: "Juventus, Chiellini simile a Scirea umanamente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di ‘Terzo Tempo’, in onda sulle frequenze di Radio Bianconera, è intervenuto l’ex calciatore della Juventus Franco Causio: “Scirea? Forse era un po’ troppo gentiluomo, magari poteva essere un po’ più cattivo in campo. Invece era un signore in campo e fuori. Dava serenità un po’ a tutti. Che ricordi mi porto di lui? Credo che tutti mi invidino perché nella finale dell’82 scambiai la maglia con lui. L’ho incorniciata assieme a tutte le altre maglie, è a casa mia e ogni tanto me la guardo. Io voglio molto bene a Chiellini, sicuramente fuori dal campo ha qualcosa di simile a lui come umanità, ma come calciatori sono molto diversi. Se ti tengono tanto a lungo in quella società vuol dire che umanamente c’è qualcosa. Chi simile a lui calcisticamente? Nessuno, era unico. In tutto e per tutto. Dove lo vedrei oggi? Lui aveva iniziato la carriera da allenatore in seconda. Sono ancora in contatto sia con il giglio che con Mariella”.

Sulla Juve di oggi: “Prima c’era tanto Allegri, anche come risultato. Col Napoli nel secondo tempo c’è stato un calo fisico, ma per 70’ non c’è stata partita. Il Napoli poi ha trovato il 3-1 e il 3-2, lì è subentrata un po’ di paura. Come preparazione siamo ancora indietro, non hanno i 90’ nelle gambe ed è subentrato un piccolo blackout. Poi anche dall’altra parte c’è stata quell’autorete di Koulibaly. La Juve deve assimilare ancora tanto di Sarri, ma è stato comunque un bel vedere contro il Napoli. Se la squadra gioca da Juve non ce n’è per nessuno. Sicuramente quest’anno ci sono antagoniste che hanno assottigliato il gap, tipo l’Inter o il Napoli stesso che è una signora squadra. L’Inter con Conte sta dimostrando di poter dare del filo da torcere fino alla fine, ma se la Juve fa la Juve non ce n’è per nessuno”.