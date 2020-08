RBN - Colomba: "Pirlo ha conoscenze e personalità per allenare la Juventus"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto Franco Colomba, che allenato Andrea Pirlo nella stagione 1999/2000 quando era alla Reggina: “Me lo immagino con personalità, la stessa che aveva in campo e che riuscirà a trasferire anche in panchina. Non patirà la personalità dei calciatori più quotati perché è un pari grado sotto questo profilo. Le idee ce le ha, metterà le sue conoscenze che sono tante. Io sono contento di aver contribuito alla sua carriera, sarà sicuramente un buon tecnico. Molto dipende dalle forze a sua disposizione, come tutti noi allenatori siamo sempre in balia del gruppo che avremo a disposizione, ma non vedo perché la Juve non debba mettere a disposizione di un campione del mondo una formazione di livello. Avrà a disposizione una squadra forte e i forti quando hanno una squadra all’altezza riescono a farsi valere. Sicuramente si affiderà a quelle che sono le sue conoscenze, magari qualche allenatore ha influito di più su di lui. Ma è stato un giocatore talmente creativo che potrebbe anche proporre qualcosa di diverso da tutti e provare ad essere un apripista. Sicuramente ha personalità e idee, di questo sono sicuro”.

Sull’esperienza alla Reggina: “Si è calato subito nella realtà di provincia, faceva la vita di tutti gli altri ed era sempre taciturno, ci siamo meravigliati quando a fine anno a salvezza ottenuta ha fatto un sorriso. La sua partenza in panchina alla Juve mi ricorda un poi quella di Zidane, anche se lui aveva già allenato il Castilla. Sono entrambi tipi taciturni. Sicuramente quando gestisci dei campioni conta la personalità. Se l’ho sentito? Non ancora, mi ero riproposto di chiamarlo, ma avrà ricevuto una marea di telefonate, quindi ho lasciato decantare”.

