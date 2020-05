RBN - Cuccureddu: "Chiellini? Se avessi scritto un libro io, avrei ancora tanti nemici..."

Intervistato da Radio Bianconera nel corso di ‘Terzo Tempo’, l’ex Juventus Antonello Cuccureddu ha commentato l’argomento del momento, ovvero il discusso libro scritto da Giorgio Chiellini che contiene delle dichiarazioni su alcuni suoi ex compagni: “Io non ho ancora mai scritto un libro, perché se lo facessi ci sarebbero solo danni. Se dovessi raccontare tutto, avrei ancora tanti nemici. Noi siamo un po’ conservatori: quello che è successo negli spogliatoi rimane là, non lo direi mai ma perché mi dispiacerebbe. Io sono un ammiratore di Chiellini giocatore, forse questa esperienza gli servirà per il prossimo libro. Io non direi mai a qualcuno che è un cretino e un deficiente, magari lo penso ma non lo dico”.

