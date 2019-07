RBN, Cuccureddu: "Kean? Se la Juve non ci crede fa bene a cederlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonello Cuccureddu, ex bianconero, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Avanti Madama’: “La cessione di Kean? Bisogna capire i meccanismi di questa operazione, se Sarri non lo voleva o se si tratta di una scelta personale. Sicuramente per quello che ha dimostrato io l’avrei tenuto. Purtroppo però qualcuno doveva uscire. Bisognerebbe fare questa domanda a Sarri. Se lo hanno venduto vuol dire che non ci credono, altrimenti avrebbero prolungato il suo contratto”.

Su Lukaku: “Da quello che ho visto è un giocatore eccezionale, mi sembra un ragazzo di una certa cultura. Sicuramente mi dispiace per Dybala, ma se non rientra nei piani di Sarri e della società è giusto che vada via. Questo è il segnale che non ci credono abbastanza. Secondo me deve giocare dai trenta metri in su, vederlo giocare sulla trequarti è uno spreco. Ma qualcuno bisogna sacrificare, se lo cedono vuol dire che Sarri non lo vede adatto”.