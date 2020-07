RBN - De Agostini: "Juventus, attenta anche ad Atalanta e Inter per lo Scudetto"

L’ex difensore della Juventus Luigi De Agostini è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Stile Juventus’: “Juventus che preoccupa? Almeno non ci si annoia, le emozioni non mancano… Però sicuramente non è abituale vedere la Juventus farsi recuperare e subire così tanti gol, rimettendo in discussione un campionato che sembrava già vinto. La situazione non è ideale, ma bisogna cercare di portare a casa il risultato in qualunque modo. Forse ci sono giocatori che non sono adatti al tipo di gioco di Sarri, altrimenti non riesco a spiegarmi questa flessione. Sono troppi i gol subiti, forse il problema è la filosofia di gioco diversa rispetto al passato. Adesso dobbiamo guardare anche Atalanta e Inter, non solo la Lazio. È meglio mettersi al sicuro da soli senza pensare anche alle altre squadre. Sarebbe brutto perdere un campionato che era finito”.

