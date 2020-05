RBN - Dusi: "Werner? C'è un equivoco. Non lo vedo con CR7 e Dybala, è adatto per Conte"

Giorgio Dusi, giornalista di BundesItalia, esperto di calcio tedesco, ha tratteggiato un profilo dell'attaccante Timo Werner del Lipsia, nome molto ambito sul mercato internazionale (anche e soprattutto italiano in questi giorni) intervenendo ai microfoni di Radio Bianconera: "Werner è al centro di un equivoco tattico: non è un nove puro come Icardi. Sta poco in area di rigore e spesso si allarga sulle fasce, al Lipsia ha sempre giocato con una punta centrale. Non lo vedo in un attacco con Ronaldo e Dybala, sarebbe invece ideale per il gioco di Conte".