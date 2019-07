RBN, Estigarribia sicuro: "Inter, vedrei bene Higuain per Conte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex bianconero Marcelo Estigarribia: “La Juventus la vedo bene, sono arrivati anche nuovi giocatori e fino a questo momento non è partito nessuno. Ho visto che è andato via Spinazzola, Pellegrini non lo conosco tantissimo mentre Leo aveva fatto bene”.

Su Buffon: “Ho visto anche la presentazione, ha scelto la maglia 77. È tornato a casa, finirà lì la sua carriera. Bene per lui e per la Juventus”.



Ti aspetti qualche giocatore che possa fare bene? “Sarri è un allenatore che ha un buon gioco, Dybala è un giocatore speciale, tecnicamente forte. Con Sarri credo che migliorerà tantissimo, credo che sarà un giocatore fondamentale per lui. Icardi? Conte sta cercando un attaccante credo che Higuain sarebbe perfetto per lui. L’Inter farà una buona stagione, non so se vincerà lo Scudetto ma farà una buona stagione. La favorita è la Juventus, ha vinto otto Scudetti di fila. Spero che si possa vedere una Serie A di buon livello e non con una Juventus che vince con tante giornate d’anticipo”.