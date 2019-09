RBN, Galderisi: "Anti-Juve? Vedo l'Inter avanti rispetto al Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ex bianconero Giuseppe Galderisi è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Avanti Madama’: “La Juventus è una squadra modello secondo tanti aspetti. Al Verona io mi sono presentato in un gruppo molto unito, fatto di grandi professionisti. Ho trovato un grande gruppo e ho continuato a crescere cercando di imparare a migliorarmi”.

Su Dybala: “Potrebbe fare il Galderisi? A me lui piace molto. Secondo me è un giocatore che sa tessere e fare gioco, ma io lo vedrei dieci metri più avanti. Secondo me ha delle caratteristiche importanti. Credo che la Juventus sia in grado di gestire qualsiasi cosa, il problema però è gestire questo ben di Dio. Non è facile tenere la concentrazione alta per tutta la stagione. Questa sarà l’unica cosa su cui bisognerà stare un po’ più attenti”.

Su Higuain: “Per il modo di giocare di Sarri e le caratteristiche di Ronaldo secondo me è il giocatore ideale. Mandzukic? La Juventus ha caratteristiche completamente diverse rispetto al Napoli di Sarri. La bravura e la cattiveria del croato secondo me possono essere importanti”.

Inter o Napoli? “È una bella domanda. A me il Napoli ha impressionato a Firenze, è una squadra che è andata a fare una partitona e ha avuto una reazione importante. Mi sembra che la squadra sia più consapevole e coraggiosa anche se poi è tutto da valutare. L’Inter si sta costruendo molto bene nella mentalità, nella testa, attraverso le scelte che sono state fatte. Hanno preso dei giocatori interessanti, potrebbe essere secondo me più avvantaggiata rispetto al Napoli. Potrebbe essere una squadra più cattiva”.