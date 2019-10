RBN, Galia: "Sarri ha ne ha tanti in attacco, ora miglior possesso palla"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex bianconero Roberto Galia: “Le partite di Champions sono sempre toste, dure, poi è un problema recuperarle dopo lo svantaggio. La Juve è stata brava perché loro si sono chiusi bene, serve sempre un colpo di genio per recuperare questo tipo di partite”.

Sull’attacco: “Io penso che l’allenatore guardi per prima cosa le condizioni dei giocatori. Può scegliere anche il momento in cui farli entrare perché possono risolvere le partite. L’importante è che tutti si facciano trovare pronti nel momento giusto, Dybala ha dimostrato che c’è e che vuole fare la sua parte. In questo momento penso che sia importante che tutti diano il proprio contributo, lo spirito è quello giusto. Ogni allenatore ha un suo modo di vedere, sicuramente sono bravi a occupare la metà campo avversaria. Affrontare difese chiuse come la Lokomotiv non è facile, ma con i giocatori di qualità riesci a scardinarle”.

Qual è il cambiamento più grande di questa Juventus con Sarri? “Quello che ho notato è che ha più palleggio, fa più possesso palla nella metà campo avversaria. Penso che in questo modo riescano a esprimere al meglio le loro qualità. Magari gli altri anni c’era meno possesso palla, si faceva una partita più tattica. Ma ho visto anche che quasi in tutte le partite prende gol”.

Clicca sul podcast in calce per l’intervento completo.