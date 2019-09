RBN, Giannichedda: "Schermaglie Conte-Sarri? È il gioco delle parti"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex Juventus Giuliano Giannichedda: “Fiorentina-Juventus? È un pareggio che lascia l’amaro in bocca soprattutto per la prestazione, la Juventus non ha giocato bene. Quando non vinci è giusto pareggiare e la Juve ha portato a casa un buon pareggio. Non per cercare alibi, ma non è facile giocare a Firenze dopo la sosta per le Nazionali, con 32-33 gradi, una squadra nuova e il lavoro di Sarri che è stato interrotto per la sua malattia. C’è tanto da lavorare, la Juventus è una squadra forte, non è secondo me una situazione preoccupante. Ciò che preoccupa sono i due infortuni, per il resto c’è tempo per rimediare”.

Sull’Inter: “Me l’aspettavo così, Conte è un allenatore che ti dà questa voglia e questo agonismo. Poi l’Inter ha cambiato, ma ha preso due italiani come Barella e Sensi che comunque già conoscevano bene il campionato italiano. Poi ha preso Lukaku che è un ottimo giocatore, con grande struttura fisica. La Juve ha bisogno di tempo, sono arrivati due centrocampisti come Ramsey e Rabiot che per motivi diversi non giocavano da un po’. Napoli e Inter hanno cambiato poco, ma la Juventus è ancora la più forte, soprattutto quando entreranno tutti in forma”.

Sul botta e risposta tra Conte e Sarri: “Secondo me è fatta apposta, è nel gioco delle parti. L’Inter sa che deve mettere pressione alla Juventus anche fuori dal campo, quindi secondo me ci sta ed è sempre nel limite dello sport. Sarri sicuramente non intendeva parlare dell’Inter, ma voleva sottolineare la difficoltà nel giocare alle 15 dopo la sosta per la propria squadra”.

Sulla Champions League: “Sono tante le squadre che puntano a vincerla, non è facile. Non dimentichiamoci che la Juventus ha fatto due finali perdendo contro due squadre quasi imbattibili. Per vincere la Champions devi arrivare a marzo-aprile con fortuna nel sorteggio e con una condizione fisica ottimale”.

Clicca sul podcast in calce per l’intervento completo dell’ex calciatore.