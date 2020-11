RBN - Hotspot all'Allianz Stadium, l'ass. Marnati: "Aiuto della Juventus fondamentale"

vedi letture

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Cose di Calcio’, è intervenuto l’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte Matteo Marnati: “L’hotspot verrà aperto ufficialmente questo sabato, l’aiuto della Juventus è stato fondamentale perché ci ha messo a disposizione una zona di grande traffico e che può accogliere tante persone. Probabilmente lo amplieremo e lo utilizzeremo anche per la somministrazione dei vaccini anti Covid quando arriveranno. Inizialmente partiremo con poche cifre, ma l’obiettivo è quello di arrivare a mille tamponi al giorno dal lunedì al sabato. Poi se riusciremo a trovare altro personale saremo in funziona anche la sera. È una struttura che è stata messa in piedi in pochi giorni, quindi devo ringraziare tutti e soprattutto la Juventus che ci ha messo a disposizione il parcheggio dello Juventus Stadium che è molto ampio. Speriamo entro il mese di dicembre di avere dati molto più rassicuranti, mi auguro di poter dare buone notizie a tutti quelli che ora sono in Piemonte, nella speranza di avere grandi risultati nelle prossime settimane

Clicca sul podcast in calce per la trasmissione integrale.