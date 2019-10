RBN, la proposta di Carboni: "Vorrei un ex giocatore in sala VAR"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto Amedeo Carboni: “Il calcio è uno sport di contatto, serve molta esperienza per giudicare l’entità del contatto. Io credo che tra tutte le persone a giudicare ci dovrebbe essere anche un ex calciatore che possa giudicare al meglio i movimenti in campo. Potrebbe essere un’opinione in più. Anche con il VAR Abbiamo visto degli errori tremendi, si tratterebbe di cercare di sbagliare meno. Com’è stato accolto il VAR in Spagna? Come sempre le novità portano sempre un po’ di critiche. Non ci sono mai grandi proteste, in diretta non è facile quindi ci si fida del VAR”.