RBN - Lanzafame: "Juve palestra di vita. In Italia sminuiamo troppo i campionati esteri"

Intervistato da Radio Bianconera nel corso di ‘Social Club, l’ex attaccante della Juventus Davide Lanzafame, ora all’Honved, è tornato anche sulla sua esperienza in bianconero: “Toccare palcoscenici europei giocando in Europa League o Champions è una bella esperienza. Noi in Italia siamo bravi a sminuire i campionati esteri, ma il livello sta crescendo. Devi essere bravo ad adattarti quando vai all’estero, di solito sono più bravi gli altri ad adattarsi al nostro campionato. La Juventus? Sembra retorica, ma la Juventus è stata la mia palestra di vita dal punto di vista sportivo e di quello delle regole. Alla Juventus fin da quando avevo 6 anni ho imparato ad essere una persona seria, un professionista, a fare le cose fatte bene. Giocare in Serie A con la Juventus è stato il punto di arrivo, adesso mi sto ritrovando quello che ho imparato in bianconero”.

Chiosa sul paragone con Cristiano Ronaldo: “C’erano tante aspettative su di me, probabilmente ho reso meno di quanto avrei dovuto, ma anche quello fa parte del mio percorso. Sono orgoglioso della carriera che ho fatto, non mi ha pesato. È stata più una cosa mediatica”, ha concluso.

