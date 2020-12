RBN - Luppi: "Juve, se vuoi vincere la Champions uno come Dybala devi tenerlo"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Up&Down’, è intervenuto l’ex giocatore della Juventus Gianluca Luppi: “Il ko contro la Fiorentina? Vedendo la partita diciamo che l’episodio dell’espulsione di Cuadrado è stato decisivo, nella penultima partita col Parma la Juve aveva dato segnali confortanti. Contro una squadra che doveva fare punti non è stato facile e l’espulsione ha facilitato gli avversari. Sicuramente non è ancora la Juve che conosciamo noi. Il mercato? Secondo me qualcosa servirebbe a centrocampo e in difesa, visto che la Juventus è ancora in corsa per tutte le competizioni e ne avrà bisogno”.

Su Dybala: “Come andrà a finire non lo so, ma se una squadra vuole vincere la Champions League uno come Dybala lo deve tenere. Le grandi squadre hanno tutti tanti campioni, penso al PSG che tiene in panchina Icardi. Però sicuramente non è il Dybala dell’anno scorso”.

