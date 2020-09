RBN - Marco Marchionni: "Pirlo sarà un campione anche da allenatore"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex Juventus Marco Marchionni: “Fare un intervento sul mercato tanto per farlo a una squadra come la Juve non serve, quindi secondo me stanno valutando l’opzione migliore che possa sposarsi con l’idea calcistica di Pirlo. Quando hai grandi campioni penso che qualunque giocatore possa giocare in quel tridente, poi è chiaro che i centrocampisti dovranno essere bravi a fare la fase difensiva. Secondo me la Juve se entra nell’ottica che tutti devono dare il massimo della squadra si può giocare con il tridente”.

Sulle parole di Sarri: “Secondo me non è da dire che la Juventus è inallenabile, deve essere uno stimolo e la personalità deve averla anche l’allenatore. È importante il legame che si crea tra squadra e allenatore, allenare la Juventus è difficile perché quando perdi due partite sembra già un dramma, ma se c’è la coesione si supera tutto e conoscendo Andrea non credo che avrà questo problema”.

Sul modulo: “Credo che Andrea sappia quello che deve fare, poi il modulo lo fanno i giocatori. Non conta il modulo ma i giocatori che fanno il modulo. Da dentro è più facile capire il mondo Juve, lui essendoci stato sa quello che serve. È stato un campione e secondo me lo sarà anche da allenatore”.