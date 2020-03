RBN, Marelli: "Arbitri italiani esclusi in Europa? Decisione assurda, è una vergogna"

vedi letture

Intervistato da Radio Bianconera nel corso di ‘Terzo Tempo’, l’ex arbitro Luca Marelli ha parlato della situazione che sta vivendo il calcio italiano: "Ho parecchi dubbi che il campionato finisca, almeno nei tempi prestabiliti. Più facile che l'Europeo venga rinviato di un anno e che il campionato possa concludersi tra giugno e luglio. Difficile, invece, che non venga coinvolto dal virus nessun giocatore. In caso di sospensione e mancato completamento del campionato non verrebbe assegnato nessuno scudetto. Né nello statuto della Figc, né in quello della Lega Serie A esistono norme in merito all'assegnazione del trofeo in caso di interruzione".

Sugli arbitri italiani esclusi dalle coppe europee: “A causa del Coronavirus, gli arbitri italiani sono stati esclusi dalle direzioni delle prossime gare di Champions ed Europa League. Erano già stati assegnati, ora le loro partite sono state destinate ad altri. Questo comportamento è una vergogna. Non è colpa di Rosetti, che ha dovuto semplicemente prenderne atto. Si tratta di una decisione assurda".

Clicca sul podcast in calce per l'intervento completo.