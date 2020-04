RBN - Marelli: "Nicchi? Dire che nelle sale VAR non ci sia sicurezza è una sciocchezza"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato alcuni dei temi più caldi legati al calcio italiano: “L’IFAB non ha richiesto un maggiore utilizzo del VAR, anzi bisogna usarlo solo in caso di evidente errore. Con le nuove norme non cambia nulla, viene detto che tutti gli episodi soggettivi deve essere rivisto al monitor dall’arbitro che è l’unico che può prendere decisioni. In sostanza c’è un messaggio alla Premier League che non può fare come gli pare”.

Sulle parole di Nicchi: “Per quanto riguarda gli arbitri, hanno voglia di tornare in campo, ma sono spaventati come tutti. Quando si ripartirà il virus comunque ci sarà ancora, magari avrà meno incidenza di oggi, ma sarà comunque un rischio. La posizione di Nicchi è quella di Nicchi, non quella dell’AIA. Nicchi ha un grandissimo difetto, dice quello che gli passa per la testa senza ragionare. È istintivo e questo a volte è un difetto, lo porta a uscire fuori dal seminato. Dicendo che gli arbitri non lavorano in sicurezza nelle sale VAR sta dicendo un’enorme sciocchezza. La sala VAR di San Siro per esempio è un container che si trova nel parcheggio, ci devono stare dentro tre persone e se si mettono a distanza di tre metri lavorano in piena sicurezza. Non ci sarà mai il rischio zero, c’è sempre la possibilità che venga fuori un nuovo positivo e non si potrà fermare di nuovo tutto. Io non sono un medico o un virologo, sappiamo che dovremo probabilmente combattere con questo virus per un periodo di tempo che non sarà brevissimo. Ci adatteremo e dovranno farlo anche gli arbitri. Se aspettiamo che ci sia rischio zero non torneremo a giocare prima del 2022”.