RBN - Mariella Scirea: "I valori di Gaetano possono ancora essere utili per i giovani"

Mariella Scirea: "I valori di Gaetano possono ancora essere utili per i giovani"

Ai microfoni di Radio Bianconera, a margine della mostra organizzata da Salvatore Giglio per Gaetano Scirea, è intervenuta Mariella Scirea, moglie dell’indimenticato campione bianconero: “Io credo che i giovani abbiano sentito parlare di Gaetano dai propri nonni e abbiano voglia di conoscere la storia della Juventus. Il fatto che lui abbia lasciato questo mondo così giovane e che tutti i tifosi e la società lo rimpiangano credo che sia un valore aggiunto per tutti, per i giovani che devono ancora crescere. Lo sport è una cosa bellissima ma è anche umiltà, riconoscimento dell’avversario e non è violenza. Credo che questo sia l’emblema di Gaetano Scirea”.