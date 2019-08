RBN, Marocchino: "Juve-Napoli gara a sé, ma è ancora troppo presto"

L’ex bianconero Domenico Marocchino è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso della trasmissione ‘Cose di Calcio: “È un periodo che la Juve sta vincendo contro il Napoli in casa e in trasferta. È una partita a sé, è troppo presto perché è la seconda di campionato. Può essere caratteristica per la stampa, per il movimento giornalistico ma è una partita relativamente importante. Serie A competitiva? Il discorso è ampio. Le tre/quattro squadre d’élite del calcio inglese o spagnolo sono più rodate. La Juve, nell’anno scorso, non era competitiva perché non stupiva più, era abbastanza leggibile. Quest’anno sono stati acquistati un paio di giocatori, per adesso non è ancora successo niente. Bisogna vedere come proseguirà il campionato”.

Clicca sul podcast in calce per l'intervento completo.