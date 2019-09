Domenico Marocchino, ex Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Terzo Tempo’: “Scirea era veramente diverso, aveva sempre una parola buona. Pur essendo un giocatore affermato era disponibilissimo con i giovani. Descrivere il suo ruolo come libero è quasi riduttivo. Gaetano faceva i fatti in campo, era un grandissimo giocatore. Non aveva quella cattiveria che gran parte dei giocatori avevano. Rimane una delle 4-5 persone che mi sono rimaste di più nella mia vita nell’ambito sportivo. Gaetano era come Facchetti, come Picchi, persone che ogni tanto mi fanno sorridere”.

