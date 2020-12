RBN - Moggi: "Dopo Parma dissi: 'Attenti a fare proclami'. Juve-Napoli, non sarei stato zitto"

vedi letture

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Cose di Calcio’, l’ex dg della Juventus Luciano Moggi ha analizzato così la sconfitta della Juventus contro la Fiorentina: “Io dopo la partita di Parma dissi che bisognava stare attenti a fare proclami, a farci vedere una Juventus così bella aveva concorso molto la mediocrità dei giocatori del Parma. Questa Juventus tanto esaltata era completamente diversa da quella vista contro l’Atalanta, dove ha pareggiato e rischiava di perdere la partita. Avevo detto di aspettare la Fiorentina, sebbene non sia un’avversaria di cartello visto il campionato che sta facendo. Alla Juventus ci sono tanti giocatori forti fisicamente, ma manca qualcuno in grado di dettare i tempi. Pirlo che era un giocatore di qualità non avrebbe mai forgiato la squadra così. Sul primo gol Vlahovic ha potuto fare 30 metri palla al piede e segnare. Se non si critica non si aiuta la squadra”.

Su Juve-Napoli: “Io non avrei taciuto, con questa sentenza si autorizzano le squadre a trovare escamotage per non giocare le partite. A me non sarebbe andato bene e probabilmente è per questo motivo che sono stato fatto fuori, perché dicevo cose che nessuno voleva sentirsi dire”.

Clicca sul podcast in calce per la trasmissione integrale.