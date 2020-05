RBN - Moggi: "Juve, manderei Higuain in scadenza e prenderei Milik a zero"

Intervistato da Radio Bianconera nel corso di ‘Cose di Calcio’, l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha detto la sua su alcune possibili mosse di mercato del club bianconero: “Arthur ci potrebbe stare nello scambio con Pjanic, ma non aspettatevi acquisti eclatanti. Si guarderà molto ai bilanci, visto che mancheranno parecchie entrate. Il problema di fondo è vedere se Higuain vuole restare o meno alla Juve, perché il prossimo anno va a scadenza”.

Sulla possibilità che il Pipita vada al River Plate: “Non ci può essere trattativa con la Juve, perché non possono pagare il cartellino. Poi in Argentina non si possono assicurare certo gli stipendi che ci sono in Italia. Io credo che la Juve debba tenere Higuain e farlo andare a scadenza, per poi rimpiazzarlo con un altro parametro zero come Milik. Vedo difficile l’acquisto di un grande numero 9 con Cristiano Ronaldo e Dybala che monopolizzano l’attacco”.

