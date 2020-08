RBN - Moggi: "Juventus, Sarri sapeva dell'esonero almeno da cinque giorni"

vedi letture

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ’Cose di Calcio’, è intervenuto l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi: “Pirlo un rischio? Non è una critica né un’offesa, è alle prime armi e ha bisogno di una società che lo supporti. Poi è arrivato in un momento un po’ particolare, di transizione. Adesso sta alla società portare a termine il progetto tecnico, fare una squadra più armonica, che abbia giocatori importanti, ma anche quelli che riescano a supportare il suo gioco. Nonostante Ronaldo e Dybala l’attacco della Juve è il terzo del campionato, la difesa è la quinta, quindi c’è da lavorarci su questa squadra. Pirlo ha un’idea diversa da Sarri, sicuramente gli va dato un centrocampo un po’ diverso, che riesca a dettare i tempi”.

Sul cambio in panchina: “Sarri sapeva già dell’esonero almeno cinque giorni prima dell’ufficialità, la Juventus si è dimostrata corretta. In quel momento la Juventus ha capito che l’attacco e la difesa non hanno fatto sfaceli come dovevano, fatte queste considerazioni non c’era alternativa all’esonero”.

Clicca sul podcast in calce per la trasmissione integrale.