© foto di Simone Calabrese

Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera dopo il pareggio della Juve contro il Sassuolo: "Secondo me quello da non elogiare molto è l'allenatore. E' tanto che la Juve gioca male, è diverso tempo che vince con fortuna ma poi capita quello che è capitato oggi. Io credo che in questo momento Ronaldo sia, non voglio dire impresentabile perchè sarebbe una parola troppo grossa, ma va messo in condizione di non far brutta figura. E' in un periodo di poca forma che praticamente costringe anche il giocatore a fare delle cose che sostanzialmente farebbe in maniera diversa. Certe volte se hai campioni che però non giocano ai loro livelli si rischia di perdere i tornei. Mettere fuori questo Dybala ci vuole un bel coraggio. Poi togli Higuain e fai incavolare anche Higuain".

