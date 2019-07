RBN, Pasculli: "Juventus, Higuain potrebbe fare bene con CR7 e Sarri"

Pedro Pablo Pasculli, allenatore ed ex attaccante, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera nel corso della trasmissione ‘Cose di Calcio’.

Su Dybala: “La Juve sembra ormai indirizzata allo scambio tra Dybala e Lukaku, ma non so quanto gli convenga. Io penso che Dybala sia un ottimo giocatore, dovrebbe rimanere in Italia, ma non so se al momento lui vorrebbe restare alla Juve, perché credo che soffra molto la presenza di Ronaldo. Potrebbero mandarlo in prestito con possibilità di riprenderselo. Lui deve impegnarsi di più per recuperare il posto anche nella Nazionale argentina”.

Su Higuain: “Potrebbe rimanere alla Juve, è un pallino di Sarri e credo possa dare ancora tanto. È uno dei pochi killer in area di rigore rimasti. Se rimane alla Juve, la Juve non sbaglia. Con Ronaldo e Sarri può fare molto bene. Non so se Lukaku sia ideale per Sarri”.

Su Icardi: “Deve fare una scelta, lui o Wanda. Adesso lo vedo più vicino al Napoli che alla Juventus”.

Chiosa sulla Juventus: “Affrontare la Juve in Italia è sempre stata dura. È una squadra molto organizzata in campo e fuori, con un regolamento ben preciso. Una delle società migliori del mondo. In Italia adesso non ha avversarie, vende e compra bene. Manca sempre la ciliegina sulla torta, la Champions League