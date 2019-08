RBN, Pazienza: "Juventus su Lukaku? Manovra di disturbo all'Inter"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex calciatore della Juventus Michele Pazienza: “Emre Can-Rakitic? Sarebbe una grandissima operazione di Paratici che negli anni ci ha abituato alle sorprese. Non lo escluderei a priori, è un’ipotesi che potrebbe avere dei fondamenti. Cosa porterebbe Rakitic alla Juventus? Parliamo di un giocatore di grandissimo livello, ha esperienza internazionale, è un giocatore importante e accrescerebbe il livello della Juve”.

Sugli esuberi: “Credo che alla fine Higuain e Dybala potrebbero rimanere, hanno caratteristiche che potrebbero essere utili al gioco di Sarri. Magari Mandzukic potrebbe andare via perché non rispecchia le caratteristiche che vuole l’allenatore della Juve. Juventus spiazzata dal no di Dybala al Manchester United? Non darei per certo che ci sia davvero stata una trattativa per Dybala e Lukaku, secondo me è stata un’operazione di disturbo all’Inter da parte di Paratici”.

Su Sarri: “Sicuramente ci vorrà tempo, ci sono dei meccanismi da assimilare. Anche al Napoli la squadra impiegò diverse giornate per assimilare i meccanismi, credo sarà così anche alla Juventus. La Juve potrebbe abdicare al suo dominio in Serie A? Secondo me sì, un motivo è il cambio di allenatore che richiede del tempo. Il secondo motivo è che le squadre si sono rinforzate in maniera eccellente, vedi l’Inter e il Napoli. Se gli azzurri dovessero muoversi sul mercato nella maniera giusta potrebbero approfittarne, visto che ha mantenuto l’allenatore al contrario delle altre”.