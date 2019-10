RBN, Perinetti: "Sarri più polemista in passato. La Juve è un esempio"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto il direttore sportivo Giorgio Perinetti: “Sarri? Non l’ho mai preso in considerazione e me ne dolgo. Sono stato molto a Siena e lui in Toscana era considerato un allenatore con le idee importanti. Non c’è stata mai la possibilità, ma ricordo che con il suo Empoli fu un avversario tosto. Le sue qualità si intravedevano attraverso il gioco della squadra. All’epoca forse era un po’ più polemista, ma ci stava”.

Su Higuain: “Quando un giocatore reagisce così alle voci di cessione è tutto merito suo, ha reagito nel modo giusto. La Juventus ha una caratura di livello internazionale, quindi i giocatori sono tanti, quindi bisogna accettare la concorrenza. Se avesse ceduto lui o Dybala probabilmente sarebbe arrivato un altro. Sono giocatori forti e dimostrano ciò che la società è riuscita a costruire in questi anni”.

L’Inter ha la volontà di juventinizzarsi? “L’Inter ha la volontà di crescere e ha giustamente pensato a Marotta vista la grande esperienza fatta alla Juventus. Credo che anche il Milan abbia tentato, l’Inter ha fatto una scelta intelligente perché Marotta conosce bene i meccanismi di una grande società. È normale che la Juve sia d’esempio per tutti visti che vince e tutti vogliono vincere”.

