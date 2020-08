RBN - Pochesci: "Pirlo-Juventus? Mandato via Sarri per prendere un signor nessuno"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’allenatore Sandro Pochesci per analizzare i temi più caldi in casa Juventus e non solo: “L’avvicendamento sulla panchina della Juventus? Anche alla Juve non esistono i progetti… Io pensavo la Juve fosse avanti rispetto alle altre, secondo me quello che hanno fatto non ha nessun senso. Io avrei mandato via Sarri per prendere Guardiola o Zidane, lo mandi via per prendere un signor nessuno? La carriera da calciatore e quella da allenatore sono cose diverse. Giudicare Sarri dopo un anno e dopo tutto quello che è successo significa che nemmeno la Juventus è una società che si può prendere come esempio. Se prendi un allenatore, lo decanti e poi lo abbandoni alla prima curva vuol dire che è un allenatore che non è mai stato accettato né dalla squadra - e si vedeva - né dalla società. Non è stato accettato l’uomo, la persona, il suo modo di giocare. È stato sempre messo sotto tiro. Poi è chiaro che può essere criticato sui risultati, ma bisognava dargli tempo. A cinque giornate dalla fine si criticava Conte, oggi può vincere l’Europa League. Finché il campionato era vero l’avversaria della Juventus non era l’Inter, ma la Lazio. Quando nelle società comandano i calciatori succede questo. Nella Juventus la differenza l’ha sempre fatta la società, non si può buttare al vento un progetto dopo un anno. L’allenatore è importante per i calciatori, ma per gli allenatori è importante la società. Quest’anno la Juventus è stata debole perché i calciatori sono stati più forti della società. Io sono sicuro al 100% che in questo momento alla Juventus comandano i calciatori. Sono stati sbagliati i tempi, Pirlo doveva fare il suo percorso alla Juventus U23. Io attacco la Juventus società come la maggior parte dei tifosi attaccano Sarri. Sicuramente non ha fatto i risultati che ci si aspettava, ma non si può dire bravo a Cristiano Ronaldo quando si vincono i campionati e criticare Sarri quando si esce dalla Champions”.

Sul mercato della Juventus: “Secondo me quest’anno è stata molto scadente a centrocampo, deve lavorare sul reparto dove Pirlo era un maestro. Secondo me se prendono Dzeko in attacco sono a posto, in difesa servono due terzini, i centrali difensivi ci sono. Sicuramente non ci sono certezze a centrocampo, manca anche il centravanti e secondo me in quel ruolo Dzeko è il migliore d’Europa. Una società forte andrebbe a prenderlo a prescindere dall’età. Se Pirlo fosse arrivato prima forse Pjanic non sarebbe partito, sarebbe stato il giocatore perfetto per lui”.

