RBN, Porrini: "Scudetto, io non lo assegnerei. Ma i playoff sono un'opzione"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Due in Bianconero’, è intervenuto l’ex bianconero Sergio Porrini: “Juventus-Inter l’ho vissuto come tutti, in modo strano. Ovvio che la voglia di calcio c’era, però quello che poi è successo in campo è passato in secondo campo pensando a questioni molto più gravi, questo mi ha portato a vederla con meno entusiasmo aspetto a se si fosse giocata in condizioni normali”.

Sulle opzioni per la conclusione del campionato: “Io opterei per annullare tutto e non assegnare niente a nessuno perché nel momento in cui dovessi arrivare a dover fermare tutto vuol dire che la situazione è grave, quindi sinceramente chi se ne frega ad assegnare uno Scudetto alla squadra. Certo che l’idea di un possibile playoff potrebbe essere un’opzione. Io non assegnerei niente, ma se proprio si deve fosse fare playoff e playout potrebbe essere interessante. Ma bisogna aspettare il decorso di questo virus. Io non assegnerei comunque”.

Sulla possibilità di interrompere anche gli allenamenti: “Se si ferma il campionato deve fermarsi tutto, anche gli allenamenti. Fare gli allenamenti vuol dire tenere a contatto tantissime persone, coinvolgi più di 40 persone in un luogo che non ha dimensioni tali da far stare tutti a distanza. Se si deve sospendere deve essere stop a tutto, anche agli allenamenti”.

