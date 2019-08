RBN, Porrini: "Scudetto, l'unica rivale della Juve è la Juventus stessa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex bianconero Sergio Porrini: “La formazione contro il Parma? Me l’aspettavo, è come quando Allegri debuttò al posto di Conte, anche Sarri ha voluto puntare sull’usato sicuro. Ha fatto bene a non rischiare subito De Ligt. Bonucci e Chiellini sono collaudati, si conoscono bene. Mi aspettavo questa difesa a Parma che è un campo difficile”.

Su Conte all’Inter: “È un professionista, è un grandissimo allenatore. Con la Juventus non si sono lasciati benissimo, il tifoso all’inizio fa fatica a digerire un tradimento, ma ha avuto questa possibilità in una squadra che deve ricostruirsi a livello tecnico e societario, secondo me Conte era l’uomo giusto. Aveva capito che questa era la conduzione ideale dove lavorare”.

Sull’anti Juve: “Il Napoli lo è già da diversi anni, ha cambiato pochissimo e si conosce bene, ma lo scorso anno i punti di divario sono stati tantissimo. Con Conte l’Inter potrebbe essere un’outsider, ma penso che l’unica rivale sia la Juventus stessa. Anche per quest’anno penso ci siano difficoltà per le altre”.

Sulla sfida contro il Napoli: “È l’inizio di stagione, Insigne e Mertens sono già quasi al 100%, la Juventus è una squadra più strutturata e potrebbe pagare qualcosina. I veri valori ancora non si vedranno perché è troppo presto, mi aspetto un risultato con diversi gol. Il Napoli sfida una Juventus non al massimo e che non ha ancora recepito i dettami del nuovo tecnico”.