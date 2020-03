RBN, Pres. Piemonte: "Lo sport non è una necessità. Non credo basti il 3 aprile"

vedi letture

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Terzo Tempo’ per raccontare la battaglia contro il Coronavirus da lui vissuta in prima persona: “Come sto? Sto abbastanza bene, ormai sono 13 giorni che sono risultato positivo al Coronavirus e sono in isolamento a casa. La mia salute è abbastanza buona, non ho avuto sintomi e sto contando le ore. Continuo ad essere in contatto con l’unità di crisi, ma è chiaro che voglio tornare a lavorare con quelle decine di persone che stanno lavorando 24 ore su 24. È un momento difficile e dobbiamo stare tutti uniti senza distinzioni”.

In seguito alle parole di Fontana e dei numeri di Torino, potremo vedere azioni restrittive anche in Piemonte?



“Ce le dobbiamo aspettare se la gente continua a non rispettare quelle che ci sono. Lo sport all’aria aperta non è uno stato di necessità, non è equiparabile a chi deve andare a lavorare o a fare la spesa. Tanti comuni hanno dovuto chiudere i parchi. Rimane evidente che se la gente continua a scambiare questi giorni di emergenza e di guerra come una vacanza, non riusciremo mai a venirne fuori e dovremo chiedere l’intervento dell’esercito. Non bisogna uscire di casa”.

Le strutture sanitarie?



“Stanno rispondendo benissimo, sono persino commosso. Siamo stati i primi ad istituire l’unità di crisi, siamo sottoposti a un grosso stress fisico e psicologico, ma stiamo cercando di aiutare i nostri anziani e i nostri malati. In questo momento diventa difficile reperire i beni primari, ma in Piemonte si continua ad andare avanti per reperire la strumentazione per i nostri addetti ai lavori. La differenza la fa la loro passione. Il popolo italiano è in trincea, ma sta reagendo bene”.

Dobbiamo aspettarci di andare oltre il 3 aprile?



“Se i numeri continuano con questo trend il 3 aprile non basta e nemmeno una settimana in più. Questa curva del contagio deve arrestarsi perché quando arriva alle grandi città, dove c’è più densità, i numeri schizzano e noi li dobbiamo tenere a bada perché i contagiati spesso hanno bisogno della terapia intensiva. Dobbiamo tenere basso il numero dei contagiati e questo dipende da ciascuno di noi, bisogna capire che non si deve uscire. Se questo non succederà credo che andremo oltre al 3 aprile”.