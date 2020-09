RBN - Pres. Piemonte: "Riapertura Allianz Stadium, l'ultimo parere spetta a Roma"

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Terzo Tempo’, commentando il piano della Juventus per la riapertura al pubblico dello Stadium: “Noi andiamo per gradi, stiamo lavorando alla riapertura delle scuole che rimane la priorità della nostra Regione. Poi ci concentreremo sulla riapertura delle manifestazioni sportive. Dal 1 settembre si possono fare manifestazioni fino a 1000 persone, per la Serie A serve un’autorizzazione speciale, deve essere Roma a dare l’ultimo parere. Siamo in questa fase con la Juventus, ho ricevuto una telefonata da Agnelli che mi segnalava la volontà del club di usufruire di questa possibilità prevista dal decreto. È tutto un lavoro di procedure, bisogna garantire gli ingressi, le uscite, il distanziamento all’interno dello stadio. Se il 19 il Cts confermerà il nostro parere favorevole si potrà tornare allo stadio. Abbiamo interlocuzioni aperte anche con il Torino e con le altre società che organizzano eventi eccezionali”.

Ci sarà una riapertura a macchia di leopardo?



“Io credo che il governo, a cui spetta l’ultima parola, vorrà utilizzare lo stesso metro per tutti, ma dipenderà molto dalla prontezza delle società sportive che dovranno elaborare un piano di sicurezza. Se qualcuno non è pronto è anche giusto però che chi è pronto possa approfittarne. Mi auguro che il governo non abbia lo stesso tempismo che ha avuto sulla questione della scuola. Spero che ci possa essere una prova generale, poi sarà la Juventus a decidere le modalità con cui distribuirà gli 8.000 biglietti”.

