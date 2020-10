RBN - Prof. Michetti: "Juve-Napoli? Gli azzurri dovevano dimostrare la forza maggiore"

Intervistato da Radio Bianconera nel corso di ‘Stile Juventus’ Enrico Michetti, professore di Diritto Pubblico e direttore della Gazzetta Amministrativa, ha parlato così dei temi più caldi del momento: “La decisione su Juve-Napoli è molto ben articolata, di solito sono quasi automatiche. Lui ha motivato ogni singolo aspetto della decisione, puntuale in ogni aspetto. Si precisa che il Giudice Sportivo non entra sulla legittimità del provvedimento della Asl, ma si muove secondo le regole dettate dal codice sportivo. Il Napoli doveva dimostrare la forza maggiore, ovvero quando accade qualcosa di incalcolabile o imprevedibile. Il Covid ormai è conosciuto, non è un’emergenza perché lo si conosce e le strutture dello stato sono in grado di governare il processo. Chiaro che questo evento le società lo subiscono. Se il Napoli riteneva che il provvedimento della Asl fosse lesivo nei suoi confronti avrebbe potuto impugnarlo. Le sentenze di solito non si commentano, ma in linea di diritto non ci sono grosse eccezioni da fare. Ormai lo sport e il calcio si reggono esclusivamente sui diritti televisivi, quindi le norme possono essere anche forzate per ragioni di opportunità e salvare l’affare dal punto di vista economico. Sul piano del diritto io credo che il Giudice Sportivo abbia fatto un buon lavoro”.

