RBN - Rampulla: "A me piace il calcio in campo, quello da scrivania non fa per me"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso de ‘La Juve del lunedì’, è intervenuto l’ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla: “Noi portieri iperattivi? No, è il dna credo di un tifoso della Juventus, di uno che ci tiene così come Pinsoglio. Tutti in panchina, chi più chi meno, danno il massimo e guardano quello che si fa in campo. È un aiuto in più che si dà alla squadra”.

Sul 2020: “È stato un anno molto difficile e negativo, speriamo tutti che questo 2021 sia migliore. Io sono ottimista e mi auguro che sia migliore di questo 2020, che ci si possa dimenticare della pandemia e tornare tutti alla normalità, e per parlare del calcio che si possa tornare ad avere il pubblico. Annata più complicata della mia vita? Da un certo punto di vista sì, per la poca disponibilità di spostamenti. Ne ho approfittato per prendermi un anno sabbatico, anche se speravo fossero solo 6-7 mesi. Il calcio mi manca, quello che mi piace è quello sul campo. Quello da scrivania non mi piace, non fa per me”.

