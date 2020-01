RBN, Rampulla: "Juve, frase di Sarri sulle strisce abbastanza infelice"

© foto di Castellani/FDL71

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex Juventus Michelangelo Rampulla: “Le parole di Sarri a fine gara? Le ho trovate in linea, ci sta che ogni tanto si facciano le pulci su qualunque parola. È normale che dopo tanti anni passati al Napoli ci stia una frase del genere, anche se sicuramente non fa piacere ai tifosi della squadra attuale. La frase sulla maglia a strisce è stata abbastanza brutta, senza senso. Non so se volesse essere sarcastico, ma è sicuramente infelice per qualsiasi allenatore di qualsiasi squadra, soprattutto della Juventus”.

La squadra vuole tendere più al concreto che al bel gioco? “Sicuramente le squadre che vincono sono molto concrete, il bel gioco lascia il tempo che trova, è dato dalle belle giocate dei singoli. Raramente si vede un’azione corale, azioni simili succedono sempre in campo aperto, in contropiede”.

Il compleanno di Buffon? “È un po’ che non ci sentiamo, ho provato a chiamarlo, ma magari era impegnato. Non mi piace fare gli auguri sui social, sono cose che non mi appartengono e fatte soprattutto per farsi vedere. Gli auguri si fanno in privato”.

La prestazione di Szczesny? Ha colpe sui gol? “Imputare errori mi sembra eccessivo, sicuramente il tiro del primo gol non mi è sembrato irresistibile. Negli ultimi anni per i portieri si privilegia più il lato fisico che tecnico e questo per me è inaccettabile. Il preparatore dei portieri deve essere più un allenatore di tecnica, che è molto importante per un portiere. Io negli ultimi anni vedo portieri che non riescono a bloccare una palla e non mi si venga a dire che è colpa dei palloncini più leggeri. Manca una preparazione tecnica. La palla può scappare, ma bisogna cercare di bloccarla. Se la respingi resta sempre in gioco. Manca una base tecnica, non parlo di Szczesny ma in generale”.