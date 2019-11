RBN, Rampulla: "Sarri? I tifosi vogliono le giocate dei campioni"

© foto di Castellani/FDL71

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex Juventus Michelangelo Rampulla:

Sulla Champions League: “Dybala non mi sorprende, mi sorprendeva più il fatto che volessero venderlo che era una cosa assurda. Per quanto riguarda Ronaldo credo che dopo l’infortunio e le ultime vicende ci possa stare un calo. Il tempo di rimettersi a posto e poi rivedremo il miglior Ronaldo”.

Sull’Inter e Conte: “Antonio lo conosciamo bene, ero convinto che potesse dare qualcosa in più a questa squadra che comunque non è fatta di giocatori scarsi. Ha fatto fare il salto di qualità e di consapevolezza da grande squadra. Sicuramente lotteranno fino alla fine, Antonio non mollava da calciatore e non lo ha fatto neanche da allenatore, lo farà anche all’Inter. Oltre a questo ha dei giocatori importanti che possono dare del filo da torcere alla Juventus”.

Su Sarri: “Non mi stupisce che stia facendo bene. Sicuramente c’era un po’ di scetticismo, noi ci aspettiamo sempre il bel gioco, ma in fondo il bel gioco che cos’è? Io credo che i tifosi vogliano vedere le belle giocate, non i 150 tocchi. Il fatto di veder giocare bene una squadra dipende dalle giocate dei campioni. Il bel gioco è finalizzato a tirare in porta nel minor tempo possibile, quello è il bel gioco per me. La Juventus del primo Lippi giocava da metà campo in su con grande pressing e grandi giocate. Magari non si vedevano tanti passaggi, ma si tirava 20-30 volte a partita”.

Torneremo a vincere la Champions? “Quello ce lo auguriamo tutti. È sempre più difficile, ma per la legge dei grandi numeri prima o poi dobbiamo ritornare. Abbiamo fatto talmente tante finali che prima o poi dovremo vincere”

Su Szczesny: “Sta diventando un punto di riferimento per questa squadra. Sicuramente giocare nella Juventus è più facile, il portiere deve dare sicurezza ma deve anche riceverne dai compagni. Se giochi con sicurezza sapendo di avere dei compagni di squadra forti il portiere ne beneficia sicuramente”.