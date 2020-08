RBN - Rubinho: "Pirlo alla Juventus secondo me farà benissimo. Mi ricorda Ancelotti"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Domenica Sport’, è intervenuto l’ex portiere della Juventus Rubinho per commentare l’avvento in panchina di Andrea Pirlo: “Ancora non gli ho scritto perché immagino che quasi tutti i suoi ex compagni lo stiano facendo adesso. Aspetto qualche giorno, faccio passare l’euforia e poi lo sentirò con tranquillità. Gli augurerò ogni bene. Come lo vedo? Andrea lo ammiro molto, è sempre molto tranquillo in tutte le situazioni, anche quelle difficili. Credo che questa qualità sia importante per un allenatore. È la prima esperienza in panchina, ma ha giocato a calcio tutta la vita e saprà gestire tutte le situazioni. È molto intelligente e secondo me farà benissimo, farà una bella carriera da allenatore. Il paragone che mi è venuto in mente è quello con Ancelotti che ha fatto una grande carriera da allenatore”.

Da quale allenatore prendeva più spunto da giocatore?



“Lui è molto intelligente, era il primo a capire quello che chiedevano gli allenatori. Sembrava già nella testa degli allenatori quando giocava e anche per questo riusciva a far girare bene la squadra. Quando giocavamo insieme ed eravamo a pranzo lui spesso leggeva benissimo le partite, anticipava quello che poi ci dicevano gli allenatori, per questo credo che farà molto bene”.

Il rapporto con i senatori?



“Credo riuscirà a gestirlo bene, è una persona perbene che non vuole guerra con nessuno. Riuscirà a gestire bene le situazioni se ci saranno problemi, anche perché molti hanno giocato con lui e il rispetto ancora c’è, anzi ce ne sarà di più. Non credo ci saranno problemi con i senatori né con gli altri”.

