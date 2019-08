RBN, Sissoko: "Matuidi deve restare alla Juve. Dybala fa la differenza"

© foto di Federico De Luca

Mohamed Sissoko, ex giocatore della Juventus, parlato ai microfoni di Radio Bianconera: “penso che quest’anno la Juventus è fortissima, secondo me possono andare in finale di Champions. Hanno una panchina importante e a questo livello quando si ha tutto si possono fare grandi cose”.

Su Matuidi: “Ha fatto una grande stagione l’anno scorso, penso che l’allenatore voleva mantenere i giocatori dello scorso anno. Hanno fatto bene, hanno vinto e questo è un bene per la Juventus. Se partirà? Devono cedere un giocatore a centrocampo, non so se partirà lui o Khedira, hanno preso un giocatore bravo come Rabiot, ma Matuidi è importante per gli schemi tattici della Juventus. Secondo me deve rimanere, è un giocatore importante”.

Su Dybala: “È un giocatore forte, giovane. Deve pensare che è in un club molto importante come la Juventus, non so cosa vorrà fare il suo agente, ma è un giocatore che può fare la differenza in bianconero”.

Su Emre Can-Rakitic: “Quando Emre Can è arrivato alla Juventus aveva un po’ di infortuni, ma ha dimostrato a tutti di essere un grandissimo giocatore. Sono due giocatori che mi piacciono molto, non saprei. È un mercato strano, ci sono molti scambi. Chiude tra una settimana, vediamo cosa succederà, ma la Juventus è forte”.

Su Sarri: “È fortissimo, ha fatto benissimo al Napoli e al Chelsea, è un allenatore a cui la gente deve dare rispetto. Per me è un grandissimo allenatore”.

Su Juventus-Napoli: “Sarà una partita forte, con molta passione tra i tifosi. Entrambe vogliono vincere, ma occhio all’Inter, secondo me hanno preso un allenatore forte, giocatori forti. Secondo me bisogna stare attenti a loro. Come tifoso della Juventus penso che col Napoli finirà 2-1 per i bianconeri”.