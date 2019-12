RBN, Stendardo: "La difesa della Juve è la migliore con Chiellini"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex difensore bianconero Guglielmo Stendardo: “La difesa? Penso che la Juve stia pensando innanzitutto al recupero di Chiellini, la sua mancanza di sente tantissimo nonostante i risultati siano molto positivi. De Ligt è un acquisto importante anche se l’ambientamento in Italia non è mai semplice, ma ha tantissime qualità. Sarri lavorerà tantissimo sulla difesa alta ma la Juve, nel reparto difensivo, è abbastanza completa. Con il recupero di Giorgio è una delle migliori del campionato”.

Su De Ligt: “È un difensore molto fisico, possente, ha una muscolatura importante che abbina anche con la tecnica. Quello che deve imparare sono alcuni movimenti. Somiglianza con qualche difensore del passato? Non posso associarlo a qualcuno ma parliamo di un difensore con grande fisicità e grande qualità”.

Sulla stagione: “Io penso che la Juve stia facendo grandissime cose in Europa e in campionato. Ha perso soltanto una partita, ha giocatori fortissimi ma non può essere sempre al top. Contro la Lazio nel primo tempo ho visto una squadra che può far male in qualsiasi momento. Ha un allenatore che ha le idee chiare. In alcuni momenti sembra che non ci sia concentrazione, non è mai facile dare continuità a risultati e prestazioni. Vedo una squadra con calciatori che stanno facendo molto bene, delle valide alternative. Ricordiamo che l’Inter che andando oltre quelle che erano le aspettative, però la Juve per me ha fatto un campionato estremamente positivo”.

Sugli ottavi di finale: “Barcellona e Real Madrid sono le squadre che hanno maggiori possibilità di arrivare”.