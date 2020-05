RBN - Stendardo: "Servirebbe un decreto-legge ad hoc come vaccino per tutto il calcio”

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex calciatore Guglielmo Stendardo, oggi avvocato: “Il calcio non ha soltanto un ruolo sociale, ma anche un ruolo economico,. Sarebbe importante dare un segnale di risveglio, ovviamente nella massima sicurezza non solo per i calciatori ma per tutti gli addetti ai lavori. Sarà importante anche dal punto di vista giuridico per la questione relativa ai contratti. C’è da risolvere anche la diatriba tra la Lega e Sky, tutti temi che saranno protagonisti nei prossimi giorni. La Serie A ha il diritto e il dovere di provare a finire il campionato, ma è anche indispensabile pensare a un piano B. In un momento drammatico, la nostra bussola dovrebbe essere la Costituzione. Servirebbe un decreto-legge ad hoc che funga da vaccino per tutto il calcio”.

