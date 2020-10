RBN - Tacconi: "Dybala? Prima di chiedere il rinnovo dimostri qualcosa in campo"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Up&Down’, è intervenuto l’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi: “Con il Covid-19 si fa fatica a giudicare le prestazioni delle squadre. È una situazione anomala calcisticamente parlando, sento sempre critiche, ma nessun giornalista sottolinea l’eccezionalità di questa situazione. Con questi contagi da domenica all’altra non sai cosa ti può succedere, da un giorno all’altro la Lazio si è trovata senza mezza squadra. Contiamo i contagiati giorno per giorno. La Juventus sta cercando di puntare sui giovani che speriamo prima o poi esplodano, ma non si sa come si va a finire. Non si può investire troppi, altrimenti ti ritrovi con un rosso di 100 milioni come è successo a Juventus e Inter”.

Su Bernardeschi: “È in difficoltà come Dybala, sicuramente non possono essere leader di questa Juventus. La Joya deve dimostrare di meritare il rinnovo, poi un domani magari ti possono permettere di essere un leader, ma oggi non trasmette qualcosa in più che trasmettono ad esempio CR7 o Ibrahimovic. Prima di chiedere soldi devi dimostrare qualcosa”.

