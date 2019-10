RBN, Tacconi: "Juve, contro l'Inter gran gioco e grande mentalità"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Cose di Calcio’, è intervenuto l’ex bianconero Stefano Tacconi: “Inter-Juve? Mi piace il gioco mostrato e la mentalità, anche sul 2-1 erano a caccia del terzo gol. Vedo che quest’anno si divertono pure. Giocano un calcio offensivo che in Europa può servire. I giocatori hanno la fortuna di avere una guida importante come Sarri, ma sono talmente intelligenti che basta poco. Conte ha detto chiaro e tondo quello che secondo me pensava già da prima, contro un grattacielo una casa non regge. In cosa è stata superiore la Juve? Il possesso palla, credo che non fosse mai successo alla Juve. Il secondo gol è arrivato su 24 passaggi”.

Campionato chiuso? “No, ancora no. Bisogna vedere cosa succede andando avanti in Champions. Negli altri anni forse era più facile rallentare in campionato. Poi è chiaro che le avversarie vedono che davanti c’è una Juve che non ti lascia niente, neanche la Coppa del Nonno”.

